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    Генсек ОИС: События в Ходжалы были результатом незаконной оккупации азербайджанских территорий

    Юсуф аль-Усаймин: ОИС поддерживает инициативы и усилия Азербайджана по восстановлению территориальной целостности

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин распространил заявление в связи с 25-летием Ходжалинской трагедии.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, генсек заявил, что инцидент в Ходжалы был результатом незаконной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении.

    Генсек обратился к предыдущим резолюциям Совета министров иностранных дел ОИС,в которых  действия против мирных азербайджанцев расцениваются как преступление против человечности. Ю.аль-Усаймин заявил о полной поддержке ОИС инициатив и усилий Азербайджана по прекращению оккупации территорий и восстановлению территориальной целостности.

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