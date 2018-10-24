Французский депутат: Подписание "Хартии дружбы" с армянскими сепаратистами Карабаха недопустимо

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Париж. 24 октября. REPORT.AZ/ "Подписание городскими муниципалитетами Франции "Хартии дружбы" с сепаратистами Нагорного Карабаха недопустимо".

Об этом западно-европейскому бюро Report заявил член группы дружбы Франция-Азербайджан в парламенте Франции, депутат Андре Вилье.

Он заявил, что этот шаг означает признание оккупации азербайджанских земель: "Подобные действия французских муниципалитетов противоречат государственной политике страны и международным документам".

А.Вилье заявил, что официальный Париж не признает подписанную французскими городскими муниципалитетами с армянскими сепаратистами Нагорного Карабаха "Хартию дружбы".

"Международная общественность, в том числе Франция, не признают "Нагорно-Карабахскую республику". В этой связи принято несколько резолюций. Наряду с этим, Франция в рамках Минской группы ОБСЕ участвует в процессе мирного урегулирования конфликта. Франция не должна закрывать глаза на возникшую ситуацию".

Отметим, что МИД Франции высказал свою позицию по данному вопросу.