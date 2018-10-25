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    Эльмар Мамедъяров: Никол Пашинян, делая заявления в связи с Карабахом, должен думать, что говорит

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Нужно прочитать мандат Минской группы ОБСЕ. Там в открытой форме написано, что Армения и Азербайджан  - стороны конфликта и ведут переговоры между собой".

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, комментируя слова премьер-министр Армении Никола Пашиняна в связи с Нагорным Карабахом.

    Министр отметил, что Н.Пашинян не в первый раз заявляет, что Нагорный Карабах является стороной конфликта.

    Э. Мамедъяров подчеркнул, что при проведении каких-либо переговоров к ним нужно готовиться: "Либо же делая заявления, должен думать, что там говорится. В первую очередь, имеются документы. Нужно прочитать мандат Минской группы ОБСЕ. Там в открытой форме написано, что Армения и Азербайджан - стороны конфликта, которые и ведут переговоры. Что касается общины Нагорного Карабаха, здесь обе страны -заинтересованные стороны. Если они заинтересованная сторона, то там есть и община Азербайджана".

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