Cопредседатели МГ ОБСЕ посетят Армению на следующей неделе

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению на следующей неделе. Как cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сегодня на брифинге.

"13 июня Армению посетят сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - сказал Т.Балаян.

По его словам, на данный момент договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана или премьера и президента двух стран нет.

"В Ереване состоится первый контакт посредников и главы МИД. На встрече также будут обсуждены дальнейшие шаги и действия", - отметил Т.Балаян.

Напомним, 15 мая сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Париже. Согласно заявлению, распространенному по итогам встречи, посредники заявили о намерении посетит Ереван в июне.