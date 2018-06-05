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    Cопредседатели МГ ОБСЕ посетят Армению на следующей неделе

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/  Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению на следующей неделе. Как cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сегодня на брифинге.

    "13 июня Армению посетят сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - сказал Т.Балаян.

    По его словам, на данный момент договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана или премьера и президента двух стран нет.

    "В Ереване состоится первый контакт посредников и главы МИД. На встрече также будут обсуждены дальнейшие шаги и действия", - отметил Т.Балаян.

    Напомним, 15 мая сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Париже. Согласно заявлению, распространенному по итогам встречи, посредники заявили о намерении посетит Ереван в июне. 

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