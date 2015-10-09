Азербайджанские вооруженные силы нанесли 57 огневых удара по позициям врага

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 57 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджили Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Сейсулан, Гёйарх Тертерского района, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсалли, Горган, Гараханбейли района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 57 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.