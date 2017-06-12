Артур Расизаде: Решение карабахского конфликта возможно лишь на основе принципа территориальной целостности

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде встретился с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером.

Как сообщили Report из пресс-службы Кабинета министров, А.Расизаде, высоко оценив связи между Азербайджаном и Эстонией, отметил, что экономика Азербайджана развивается высокими темпами. По его словам, Азербайджан, наряду с активным участием в обеспечении энергетической безопасности Европы, придает также важное значение взаимовыгодному сотрудничеству с Эстонией, как с членом "европейской семьи".

Была также отмечена важность более эффективного использования существующего потенциала для углубления взаимовыгодного сотрудничества в условиях наличия широких возможностей.

Коснувшись темы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта Артур Расизаде рассказал об усилиях руководства республики, применяемых в направлении урегулирования конфликта, указал на двойные стандарты, демонстрируемые некоторыми странами в этом вопросе, а также напомнил, что решение вопроса возможно только в рамках норм международного права, на основе принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.