Армянские вооруженные подразделения 99 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы и пулеметы

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 99 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван, Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенныев селах Гушчу Айрым, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района,- позиции, расположенные в селах Агдам, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа,Гызылоба Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли05 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.