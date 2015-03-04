​Армянские вооруженные формирования 58 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 58 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селах Агдам и Мунджуглу с территории сел Мосесгех и Айгедзор Бердского района, а также позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района Армении.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт, Чайлы, Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Сарыджалы, Джавахирли, Кенгерли, Шураабад, Гарагашлы, Ширванлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейселли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.