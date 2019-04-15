​Замглавы МИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили Карабах

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Об этом сообщает российское бюро Report.

В ходе консультаций обсуждались перспективы переговорного процесса, а также вопросы координации усилий трех стран в нагорно-карабахском урегулировании.