Мария Захарова: Россия в 2019 году предпримет все усилия для решения карабахского конфликта

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Россия выступает за все меры, направленные на скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в 2019 году.

"Мы не ставим временные рамки. Мы всегда выступали за скорейшее урегулирование и за все меры, которые направлены на скорейшее урегулирование этой проблемы", - заявила М.Захарова.

Она подчеркнула, что так как конфликт затяжной, сложно говорить о конкретных сроках решения проблемы.

"Но все, что будет зависеть от российской стороны и в качестве сопредседателя, и в своем национальном качестве, и в качестве страны, у которой с Азербайджаном и Арменией общее прошлое, общая история, будет сделано все необходимое", - добавила официальный представитель МИД.