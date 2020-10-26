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Выпущенные армянами по Тертеру снаряды разрушили дома

Выпущенные армянами по Тертеру снаряды разрушили дома С утра враг выпустил снаряды по селу Газьян, нацелившись на мирных жителей
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 14:09
Выпущенные армянами по Тертеру снаряды разрушили дома
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Вооруженные силы Армении вновь нарушили режим гуманитарного прекращения огня и подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер и районные села.

Об этом сообщает командированный в зону фронта корреспондент Report.

С утра враг выпустил снаряды по селу Газьян, нацелившись на мирных жителей. В результате снаряды попали в дома жителей села Ясина Джафарова и Фанара Балакишиева, нанеся большой урон.

По информации, с 27 сентября по 26 октября в село Газьян попало более 500 снарядов подразделений вооруженных сил Армении. В результате пять домов полностью разрушены, более 120 нанесен урон.

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Версия на английском языке ФотоArtilerry shells fired by Armenians destroy houses in Tartar
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər Tərtərə top mərmiləri atdı, evlər dağıldı

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