Выпущенные армянами по Тертеру снаряды разрушили дома

С утра враг выпустил снаряды по селу Газьян, нацелившись на мирных жителей

Вооруженные силы Армении вновь нарушили режим гуманитарного прекращения огня и подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер и районные села.

Об этом сообщает командированный в зону фронта корреспондент Report.

С утра враг выпустил снаряды по селу Газьян, нацелившись на мирных жителей. В результате снаряды попали в дома жителей села Ясина Джафарова и Фанара Балакишиева, нанеся большой урон.

По информации, с 27 сентября по 26 октября в село Газьян попало более 500 снарядов подразделений вооруженных сил Армении. В результате пять домов полностью разрушены, более 120 нанесен урон.