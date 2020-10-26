Выпущенные армянами по Тертеру снаряды разрушили дома

Вооруженные силы Армении вновь нарушили режим гуманитарного прекращения огня и подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер и районные села.
Об этом сообщает командированный в зону фронта корреспондент Report.
С утра враг выпустил снаряды по селу Газьян, нацелившись на мирных жителей. В результате снаряды попали в дома жителей села Ясина Джафарова и Фанара Балакишиева, нанеся большой урон.
По информации, с 27 сентября по 26 октября в село Газьян попало более 500 снарядов подразделений вооруженных сил Армении. В результате пять домов полностью разрушены, более 120 нанесен урон.