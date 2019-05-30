Представители азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона АР об условиях установления мира в регионе

Члены правления азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана провели встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), и специальным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Об этом передает Report со ссылкой на Общину.

В ходе встречи представители общины подчеркнули, что обеспечение достойного и мирного сосуществования обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана возможно при условии восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ, вывода оккупационных войск Армении, возвращения на родные земли изгнанных оттуда азербайджанцев.

Установление в регионе справедливого и устойчивого мира возможно только при выполнении этих условий, подчеркнули члены правления общины. Они также выразили серьезную обеспокоенность в связи с фактом убийства азербайджанского военнослужащего на линии соприкосновения войск во время визита сопредседателей в регион. Было отмечено, что это говорит о отсутствии заинтересованности Армении в урегулировании конфликта мирным путем и намерении Еревана любыми средствами нарушить ход переговоров.

Действия, направленные на уничтожение исторических и культурных памятников Азербайджана, а также их подмену, совершенно неприемлемы и вызывают серьезную обеспокоенность, отметили в ходе встречи представители общины.