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ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз

ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз Подразделения ВС Армении используя крупнокалиберные пулеметы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Нагорно-карабахский конфликт
15 августа 2020 г. 09:40
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 30 times
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