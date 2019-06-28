Возвращен находящийся в заложниках в Армении гражданин Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Сообщается, что согласно с соответствующим поручением президента Азербайджана, по соглашению в результате переговоров, проведенных Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан при посредничестве Международного комитета красного креста, взятых 16 марта 2019 года армянскими военнослужащими гражданин Азербайджана, житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу, 29.10.1986 года рождения и задержанный 20 июня 2017 года на территории Газахского района гражданин Армении Карапетян Завен Аванесович 06.11.1974 года рождения были преданы соответствующим сторонам 28 июня 2019 года.

Раненый армянскими военнослужащими при задержании и несколько раз прооперированный во время нахождения в заложниках Эльвин Ибрагимов, был срочно размещен в больницу.