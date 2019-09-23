Во время визита Пашиняна в Лос-Анджелес в небо поднялись самолеты с баннерами "Карабах - это Азербайджан! Прекратите оккупацию!"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил 22 сентября Лос-Анджелес, США, где выступил на митинге армянской общины.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, учитывая это, для широкого информирования местного населения о политике оккупации и этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, в этот день в небо над Лос-Анджелесом поднялись самолеты с баннерами, на которых было написано большими буквами на английском языке "Karabakh is Azerbaijan! End the Occupation" ("Карабах - это Азербайджан! Прекратите оккупацию!").

Баннеры с надписями в небе Лос-Анджелеса вызвали большой интерес у местных жителей.

Кроме того, специальные автомобили с цифровыми плакатами, отражающими реалии Карабаха, курсировали по различных уголкам Лос-Анджелеса и способствовали информированию большого числа городского населения о захватнической политике Армении. На плакатах была отражена информация об оккупации 20% азербайджанской территории, что около 1 млн наших соотечественников стали вынужденными переселенцами и беженцами, о варварстве над культурой Азербайджана на оккупированных территориях, Ходжалинском геноциде и пр.

Отметим, что генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев в преддверии визита Пашиняна направил руководству города и округа Лос-Анджелес письма с протестом против визита премьер-министра страны, которая продолжает политику оккупации в отношении Азербайджана. Визит Н.Пашиняна в Лос-Анджелес также подвергся критике в прессе Лос-Анджелеса. Так, в самой крупной еврейской газете, издаваемой в Лос-Анджелесе "Jewish Journal", а также в газете "NewzBlaze" были изданы соответствующие статьи.

В статьях отмечается, что Армения является криминальным государством, проводящим политику оккупации в отношении соседней страны, продолжающим грубо нарушать международное право, в Армении генералов-нацистов объявляют национальными героями, широко распространен антисемитизм, сообщается, что прием премьер-министра такой страны в Лос-Анджелесе неприемлем. Статьи были распространены в соцсетях, простые американцы подвергли резкой критике визит Н.Пашиняна в свою страну.

Короткое видео о самолетах с баннерами и цифровыми плакатами можно просмотреть по ссылке: https://youtu.be/adwYRaBrTmA

Напомним, что в округе Лос-Анджелес проживает больше всего армян (около полумиллиона).