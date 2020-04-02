В МИД России призвали стороны карабахского конфликта к сдержанности

Россия призывает стороны нагорно-карабахского конфликта проявить сдержанность и воздерживаться от использования силы на линии соприкосновения огня.

Как передаёт Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Россия призывает стороны армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта проявлять сдержанность, воздерживаться от использования силы и, как только появятся объективные условия, вновь сесть за стол переговоров", - заявила М. Захарова.



28-30 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

По итогам было принято решение, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшем будущем.