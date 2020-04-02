В МИД России призвали стороны карабахского конфликта к сдержанности

Россия призывает стороны нагорно-карабахского конфликта проявить сдержанность и воздерживаться от использования силы на линии соприкосновения огня.
Россия призывает стороны нагорно-карабахского конфликта проявить сдержанность и воздерживаться от использования силы на линии соприкосновения огня.
Как передаёт Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Как передаёт Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Россия призывает стороны армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта проявлять сдержанность, воздерживаться от использования силы и, как только появятся объективные условия, вновь сесть за стол переговоров", - заявила М. Захарова.
28-30 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
По итогам было принято решение, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшем будущем.