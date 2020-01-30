Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян распространили совместное заявление касательно итогов прошедшей в Женеве 28-30 января встречи.

Как сообщает Report, на встрече, где также принимал участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, в течение трех дней стороны провели обстоятельные обсуждения по представленной сопредседателями повестке дня.

В частности, были обсуждены предложения и соглашения, достигнутые в 2019 году, включая осуществление гуманитарного обмена для подготовки населения обеих стран к миру, основные принципы и элементы процесса урегулирования конфликта, основанные на положениях и принципах Хельсинкского Заключительного Акта, а также пути дальнейшей интенсификации процесса урегулирования.

В то же время в документе отмечается о достижении министрами согласия по поводу проведения в ближайшее время очередной встречи.