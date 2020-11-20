В Ханкенди начал работу межведомственный гуманитарный центр

Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Ханкенди приступает к функционированию в полном объеме

Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Ханкенди приступает к функционированию в полном объеме.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Основными задачами Центра являются возвращение граждан, покинувших места постоянного проживания, содействие по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения, координация деятельности государственных органов и организаций России по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения военных действий.

Также Центр призван содействовать государственным органам Азербайджана и Армении в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями, отметил Мизинцев.

"Костяк Центра составляют подразделения Минобороны с привлечением других федеральных органов исполнительной власти", - указал Мизинцев.

Накануне было объявлено о формировании пяти дополнительных гуманитарных центров в Карабахе.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление. Согласно заявлению полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент России в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.