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В Facebook восстановлена территориальная целостность Азербайджана

В Facebook восстановлена территориальная целостность Азербайджана На любом фронте мы всегда будем бороться за обеспечение нашей территориальной целостности
Нагорно-карабахский конфликт
4 ноября 2020 г. 15:13
В Facebook восстановлена территориальная целостность Азербайджана

В сервисе карт на страницах Facebook территориальная целостность Азербайджана безоговорочно восстановлена.

Как передает Report, об этом техноблогер Фарид Пардешунас написал на своей странице в Facebook.

"Я незамедлительно вновь обратился в Facebook в связи с вопросом. Facebook ответил мне, и вопрос уже решен. К сожалению, некоторые люди нормально воспринимали то, что это выделялось как зона конфликта. Однако в соответствии с международным правом, это не могло ставиться на сервисе карт. Такие сервисы как Google, Yandex и Bing не делают подобных пометок, то, что это место было выделено особо, создавало впечатление, что Facebook ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Это было серьезным делом. Facebook должен был непосредственно вмешаться и сменить коды карты, в этом деле, помимо меня, велика заслуга и безымянных героев. К сожалению, по некоторым причинам я не могу рассказать обо всем, но будьте уверены, что в тылу есть очень сильные люди. На любом фронте мы всегда будем бороться за обеспечение нашей территориальной целостности", - отметил техноблогер.

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Версия на азербайджанском языке "Facebook"da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qeyd-şərtsiz bərpa olunub

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