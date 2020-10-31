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Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника

Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника В полдень 31 октября наблюдалось движение военной автомобильной техники противника с живой силой в направлении наших позиций.
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 19:04

В полдень 31 октября наблюдалось движение военной автомобильной техники противника с живой силой в направлении наших позиций.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Стало известно, что разведывательно-диверсионная группа, состоящая из армянского спецназа, пыталась приблизиться к линии обороны наших войск с целью совершения провокации.

Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и разрозненная разведывательно-диверсионная группа стала спасаться бегством. Наблюдалось также, что члены группы погрузились во второй автомобиль марки «Камаз», чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием.

Представляем видеокадры, отражающие эти моменты.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDüşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu məhv edilib və iki hərbi nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarılıb

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