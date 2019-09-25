Председатель азербайджанской общины призвал Пашиняна ознакомиться с Хельсинкскими документами

"Я в очередной раз довожу до сведения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте имеются две стороны, две заинтересованные стороны".

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

Он призвал Пашиняна ознакомиться с Хельсинкскими документами: "Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько дней назад вышел на повестку дня с очередным абсурдным заявлением и предъявил претензии бывшему сопредседателю Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайзе о якобы неосведомленности относительно конфликта. В то же время он сделал неконструктивное заявление по армяно-азербайджанскому конфликту, противоречащее духу переговоров, и преувеличил роль армян Нагорного Карабаха как особой стороны в переговорах. В ответ мы заявляем, что необходимо освежить короткую память Пашиняна. Явно видно, что он не знаком с Хельсинкскими документами. Если бы Пашинян был знаком с этими документами, знал бы, что азербайджанская община также является в этом вопросе заинтересованной стороной. Отсюда видны его неинформированность и в целом неосведомленность о процессах. Вместо обвинений в адрес Мэтью Брайзы, ему не помешало бы ознакомиться с этими документами".