Турал Гянджалиев приостановил свои обязанности в МИД

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Первый секретарь Управления международного права и отношений Министерства иностранных дел Азербайджана Турал Гянджалиев, который также является руководителем азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, приостановил исполнение своих должностных обязанностей в МИД.

Как сообщает Report, он взял отпуск.

Причина выхода в отпуск из министерства связана с тем, что Т.Гянджалиев выдвинул свою кандидатуру для участия на предстоящих 9 февраля 2020 года парламентских выборах в Азербайджане.

Т.Гянджалиев баллотируется от Ханкендинского избирательного округа №122. Его кандидатура была зарегистрирована.