Новый председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха: Мы готовы к диалогу с армянской общиной

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Мы постараемся еще более активизировать деятельность Общественного Объединения "Азербайджанская Община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики". В мероприятиях в Азербайджане, особенно за пределами страны - международных конференциях, симпозиумах, мы приумножим свою активность. Будет продолжена работа по разоблачению армянских лживых сведений".

Об этом Report заявил новый председатель Общественного Объединения "Азербайджанская Община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики" Турал Гянджалиев.

T. Гянджалиев отметил, что Общественное Объединение "Азербайджанская Община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики" готово к диалогу с армянами: "К сожалению, в Армении режим Сержа Саргсяна не способствовал этому. Мы надеемся, что на новом этапе в процессе урегулирования конфликта, мы наладим контакты с армянской общиной, начнем конструктивный диалог. Основной нашей целью является освобождение оккупированных земель Азербайджана, обеспечение возвращения вынужденных переселенцев в свои родные края, восстановление разрушенных исторических, культурных, религиозных памятников. У нас есть решимость вернувшись в свои родные края жить вместе с армянской общиной, мы всегда к этому готовы. Естественно, все это возможно в рамках территориальной целостности Азербайджана".

Напомним, что 20 декабря этого года состоялся II съезд азербайджанской общины Нагорного Карабаха. На съезде был утвержден новый состав Правления Объединения (Общины). Согласно решению съезда, сотрудник министерства иностранных дел Азербайджана Турал Гянджалиев избран председателем общины, Асиф Джахангиров и Эльчин Ахмедов – заместителями председателя.

Отметим, что ранее пост председателя общины занимал глава исполнительной власти Шуши Байрам Сафаров.