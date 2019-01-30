Спецпредставитель ЕС принял участие в обсуждениях по нагорно-карабахскому конфликту в Брюсселе

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар принял участие на обсуждениях касательно нагорно-карабахского конфликта, организованных Центром европейской политики (European Policy Center) в Брюсселе.

Как сообщает Report, обсуждения на тему "Нагорно-карабахский конфликт, преимущества мира" состоялись 29 января в столице Бельгии.

Выступая спецпредставитель ЕС отметил, что продвижение в урегулировании конфликта дается непросто, однако нужно не прекращать усилия в этом направлении.

На мероприятии также приняли участие такие эксперты по региону, как эксперт Центра европейской политики Аманда Пол, директор британской неправительственной организации Links Дэннис Саммут, исполняющий директор аналитического центра BerlinEconomics Рикардо Джуччи (Ricardo Giucci).

Д. Саммут отметил важную роль Европейского союза в регионе Южного Кавказа.

Исполняющий директор аналитического центра BerlinEconomics Рикардо Джуччи рассказал о положительном экономическом эффекте урегулирования нагорно-карабахского конфликта в регионе, в том числе в энергетическом и водном секторе, а также сфере финансовых рынков и инвестиций.



