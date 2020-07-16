О нас
Report Georgia

Ставший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии предан земле

Ставший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии предан земле Солдат-срочник Азербайджанской армии Исмайлов Назим Афган оглу похоронен на кладбище села Колхалфали Агстафинского района
Нагорно-карабахский конфликт
16 июля 2020 г. 18:37
Ставший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии предан земле

Солдат-срочник Азербайджанской армии Исмайлов Назим Афган оглу, погибший в результате активных боевых действий в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе 16 июля, был предан земле.

Как сообщает Report, шехид похоронен на кладбище села Колхалфали в Агстафинском районе. 

В церемонии похорон приняли участие руководство исполнительной власти Агстафинского района и представители общественности.

16 июля с 05:45 на Товузском направлении азербайджано-армянской госграницы идут активные боевые операции.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В длящихся до сих пор боях уничтожено около 20 единиц живой силы противника, 1 единица бронетехники, 1 средство радиоэлектронной борьбы, точечными ударами уничтожены боевые посты и опорный пункт. 

В ходе боя погиб солдат-срочник Азербайджанской армии Исмайлов Назим Афган оглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun şəhid əsgəri dəfn edilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанский солдат стал шехидом, уничтожено около 20 единиц живой силы противника
Азербайджанский солдат стал шехидом, уничтожено около 20 единиц живой силы противника
16 июля 2020 г. 18:00
Минобороны Азербайджана: На границе ряды личного состава противника поредели
Минобороны Азербайджана: На границе ряды личного состава противника поредели
16 июля 2020 г. 17:22
Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС Мецамор
Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС "Мецамор"
16 июля 2020 г. 16:19
МО: Спецназ Азербайджана не совершал никакой диверсии на территории Армении
МО: Спецназ Азербайджана не совершал никакой диверсии на территории Армении
16 июля 2020 г. 16:07
Посол Азербайджана: Мы не смиримся с потерей своих земель
Посол Азербайджана: Мы не смиримся с потерей своих земель
16 июля 2020 г. 14:59
МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии
МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии
16 июля 2020 г. 14:38
Минобороны Азербайджана: Информация об обстреле армянских сел - выдумка самих армян
Минобороны Азербайджана: Информация об обстреле армянских сел - выдумка самих армян
16 июля 2020 г. 14:11
Омбудсмен Азербайджана посетила раненых военных
ФотоОмбудсмен Азербайджана посетила раненых военных
16 июля 2020 г. 13:20
МИД: РФ сделает все возможное для снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном
МИД: РФ сделает все возможное для снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном
16 июля 2020 г. 13:17
Перед посольством Армении в Грузии проходит акция протеста
ФотоПеред посольством Армении в Грузии проходит акция протеста
16 июля 2020 г. 12:45

Последние новости

18:43
МИД РФ: Работаем как с Азербайджаном, так и с Арменией для стабилизации ситуации Нагорно-карабахский конфликт
18:37
ФотоСтавший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии предан земле Нагорно-карабахский конфликт
18:35
Грузия откроет границы для иностранцев-фрилансеров В регионе
18:12
Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД России Внешняя политика
18:10
Google инвестирует 4,5 млрд. долларов в производство смартфонов в Индии Бизнес
18:03
Азербайджан и Турция намерены расширять экономическое сотрудничество Бизнес
18:00
Азербайджанский солдат стал шехидом, уничтожено около 20 единиц живой силы противника Нагорно-карабахский конфликт
17:44
В Лондоне обвинили Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19 Другие страны
17:39
AzInTelecom удостоен сертификата управления непрерывностью бизнеса ИКТ
17:24
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 26 тыс. человек Здравоохранение
17:22
Минобороны Азербайджана: На границе ряды личного состава противника поредели Нагорно-карабахский конфликт
17:17
В Азербайджане выявлено 493 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались Здравоохранение
17:04
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Беюкшор" Внутренняя политика
16:46
Возбуждено уголовное дело в связи с армянскими обстрелами жилых домов в Товузе Происшествия
16:40
Глава пресс-службы Минобороны обратился к гражданам Армия
Вся новостная лента