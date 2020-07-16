Ставший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии предан земле

Солдат-срочник Азербайджанской армии Исмайлов Назим Афган оглу похоронен на кладбище села Колхалфали Агстафинского района

Солдат-срочник Азербайджанской армии Исмайлов Назим Афган оглу, погибший в результате активных боевых действий в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе 16 июля, был предан земле.

Как сообщает Report, шехид похоронен на кладбище села Колхалфали в Агстафинском районе.

В церемонии похорон приняли участие руководство исполнительной власти Агстафинского района и представители общественности.

16 июля с 05:45 на Товузском направлении азербайджано-армянской госграницы идут активные боевые операции.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В длящихся до сих пор боях уничтожено около 20 единиц живой силы противника, 1 единица бронетехники, 1 средство радиоэлектронной борьбы, точечными ударами уничтожены боевые посты и опорный пункт.

В ходе боя погиб солдат-срочник Азербайджанской армии Исмайлов Назим Афган оглу.