 Наверх

Стартует международная кампания "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак"

Стартует кампания "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак"

"В последнее время официальные лица Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном выступают с провокационными заявлениями по поводу исконно азербайджанских земель. Азербайджан считает подобные действия неконструктивными и рассчитанными на сохранение "статус-кво". 

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс-службы Министерства молодежи и спорта Самайа Мамедова

Она отметила, что 7 октября стартует инициированная Министерством молодежи и спорта Азербайджана при содействии Общественного объединения “Virtual Qarabağ” международная молодежная кампания "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак". 

По словам С.Мамедовой, в рамках кампании в социальных сетях Facebook и Twitter под хештегами #Karabakh #AllForKarabakh и #KarabakhIsAzerbaijan будут размещены принятые международными организациями официальные документы, фотографии и видео, разоблачающие армянскую ложь и провокации.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!