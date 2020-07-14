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США призвали Армению и Азербайджан прекратить применение силы

США призвали Армению и Азербайджан прекратить применение силы Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы
Нагорно-карабахский конфликт
14 июля 2020 г. 05:33
США призвали Армению и Азербайджан прекратить применение силы

Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня", - сказала она.

Соединенные Штаты присоединяются к призывам сопредседателей Минской группы к сторонам как можно скорее возобновить переговоры по существу и тоже отмечают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", - отмечает также американское внешнеполитическое ведомство.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycana və Ermənistana çağırış etdi

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