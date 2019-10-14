​Сопредседатели МГ ОБСЕ прибыли в регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов, Российская Федерация; Стефан Висконти, Франция и Эндрю Шафер, Соединенные Штаты Америки)

по урегулированию нагорно-карабахского конфликта начали свой визит в регион, сегодня они прибыли в Ереван.

Как передает Reptort со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге.

"Сегодня и завтра в Армении будут находиться посредники Минской группы ОБСЕ, которые прибыли с региональным визитом", - сказала А.Нагдалян.

Отметим, в рамках визита в регион посредники также посетят Баку.