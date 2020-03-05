СМИ: Вспышка коронавируса в армянской армии

Со вчерашнего дня в рядах личного состава армянской армии отмечены случаи заражения коронавирусом.

Как сообщает Report, информацию распространили грузинские СМИ со ссылкой на источники на линии соприкосновения войск.

"В воинских частях на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана отмечены случаи массового заражения болезнью. Сначала я подумал, что это какое-то инфекционное заболевание. Однако, вчера в промежутке от 9:00 до 13:00 я посетил передовые позиции между Агдамским и Тертерским районами. Мне удалось узнать, что только за этот короткий промежуток времени в Агдаме 2 военные медицинские машины 14 раз перевозили солдат, а в Тертере - 3 военные медицинские машины 9 раз выезжали с больными", - сообщает источник.

Отмечается, что армянских солдат везли в госпитали в Агдере и Ханкенди: "Армянские солдаты были доставлены в госпитали, расположенные в Агдере и Ханкенди. Больные жаловались на изнеможение и высокую температуру. Согласно наблюдениям, в армянской армии распространился коронавирус, однако правительство Армении пока скрывает потери".