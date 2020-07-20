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Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Нагорно-карабахский конфликт
20 июля 2020 г. 10:04
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 60 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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Версия на английском языке What is the situation on front?-Official statement by Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке Cəbhədə vəziyyət necədir? - rəsmi açıqlama

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