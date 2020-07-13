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Шехид Хайям Дашдемиров похоронен в родном селе в Исмаиллы

Шехид Хайям Дашдемиров похоронен в родном селе в Исмаиллы В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 10:35
Шехид Хайям Дашдемиров похоронен в родном селе в Исмаиллы

Солдат Азербайджанской армии Хайям Дашдемиров, погибший в результате провокации, устроенной вооруженными силами Армении, был похоронен в селе Балик Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, сначала тело шехида было доставлено в родной дом, чтобы близкие и родные могли попрощаться с ним. 

После церемонии прощания тело Х.Дашдемирова было перевезено на кладбище. Жители села проводили шехида в последний путь под звуки Государственного гимна Азербайджана.

На похоронах присутствовали представители Исполнительной власти Исмаиллинского района и других государственных структур.

12 июля подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы предприняли попытку нападения с применением артиллерии.

При отражении нападения противника погибли военнослужащие Азербайджанской армии - сверхсрочники - прапорщик Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

Напряжение на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялось и в ночь на 13 июля.

В ходе ночных боев наши подразделения с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры.

Противник скрывает информацию о потерях.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid Xəyyam Daşdəmirov İsmayıllıda dəfn edilib

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