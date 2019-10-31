Семьям Национальных героев Азербайджана в Украине выданы единовременные выплаты

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев встретился в Харькове с семьей Национального героя Азербайджана Руслана Половинки.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

Посол сообщил, что согласно соответствующему указу президента Азербайджана, три семьи в Украине получили единовременные выплаты.

Дипломат отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляет большое внимание и заботу о Национальных героях, семьях шехидов: "Одним из наглядных показателем этой заботы является выдача единовременной выплаты семьям шехидов".

Отец Национального героя Александр Половинка выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную материальную и моральную поддержку. Он отметил, что они всегда ощущают поддержу азербайджанского государства. Пособие уже перечислено на счет семьи Р.Половинки.

Напомним, что активный участник многих боев Карабахской войны житель города Змиев Харьковской области, лейтенант Р.Половинка особо отличился в боях за Губадлы, Лачын, Агдере.

6 августа 1992 года, получив информацию о том, что на возвышении Касапет азербайджанские войска попали в окружение, экипаж вертолета Ми-24: Закир Меджидов (командир), Руслан Половинка и Джаваншир Рагимов вылетели в зону боевых действий. Вертолет совершил три вылета, полностью уничтожив бронетехнику и живую силу противника. Во время четвертого вылета в вертолет попала ракета противника. З.Меджидов приказал экипажу покинуть падающий вертолет, однако Р.Половинка возразил: "Командир, я тебя не брошу…". Все члены экипажа вертолёта погибли.

Указом президента Азербайджанской Республики № 204 от 14 сентября 1992 года лейтенанту Руслану Александровичу Половинке было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

Похоронен в родном Змиеве Харьковской области.