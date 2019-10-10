Вице-премьер: Сегодня призыв "Карабах - это Азербайджан" доносится со всех уголков страны

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"Выступление президента Ильхама Алиева на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" было адресовано определенным силам. Одними из адресатов были международные организации, взявшие на себя посредническую миссию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом в ходе "круглого стола" на тему "Карабах – это Азербайджан! Перспективы урегулирования конфликта" заявил вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что армянская община Карабаха составляет лишь 1% азербайджанского населения Карабаха.

"Воззвание президента Ильхама Алиева было также ориентировано на азербайджанское общество. Сегодня призыв "Карабах - это Азербайджан" доносится со всех уголков страны. Это только усиливает решимость в освобождении оккупированных земель. Воззвание "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак" должно стать национальной идеей", - подчеркнул А.Ахмедов.