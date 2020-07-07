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Сегодня минуло 27 лет с оккупации Агдере

Сегодня минуло 27 лет с оккупации Агдере Сегодня, 7 июля исполняется 27 &лет с момента оккупации вооружёнными силами Армении города Агдере Тертерского района Азербайджана и соседних сёл.
Нагорно-карабахский конфликт
7 июля 2020 г. 08:55
Сегодня минуло 27 лет с оккупации Агдере

7 июля исполняется 27 лет с момента оккупации вооруженными силами Армении города Агдере Тертерского района Азербайджана и соседних сел.

Как напоминает Report, до начала вооруженной агрессии со стороны Армении Агдере являлся административным центром одного из пяти районов бывшей НКАО Азербайджанской ССР. Согласно данным последней советской переписи населения 1989 г., в 14 селах района проживало более 14 тысяч азербайджанцев, что делало его вторым после Шушинского по численности азербайджанского населения из пяти административных районов бывшей НКАО. На этой территории имеются богатые залежи каменного угля, известняка, месторождения золота и меди, свинца, цинка, а также водохранилище Сарсангского гидроузла с ГЭС на реке Тертер. 75 059 гектаров (44% территории района) были покрыты лесами, в том числе редких и ценных пород.

Сопровождавшаяся тотальной этнической чисткой оккупация Агдере привела к изгнанию оттуда всего азербайджанского населения, разорению культурного наследия, фальсификации его облика и разрушению инфраструктуры. Так, в числе прочих был подвергнут искажающей реставрации с целью искусственной арменизации шедевр албанского христианского наследия - храмовый комплекс ХIII в. Гянджасар.

Эти незаконные действия явились продолжением политики фальсификации исторических реалий и изменения этнической композиции Карабахского региона. Одним из наглядных примеров данного процесса служит тот факт, что в 1978 г. в селе Шыхарх был установлен памятник "Марага – 150" в ознаменование 150-летия переселения туда 200 армянских семей из города Марага в Иране. Однако после начала агрессии Армении монументальное упоминание об относительно недавнем появлении армян на этих землях было уничтожено.

Республика Армения и незаконный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, на протяжении двадцати шести лет осуществляют незаконные действия по разграблению богатств Агдере, истощению его природных ресурсов варварскими методами, в том числе путём противоправного привлечения иностранных физических и юридических лиц.

При этом Армения не уделяет внимания поддержанию безопасности сооружений Сарсангского гидроузла, что создает серьёзную угрозу многочисленным азербайджанским населённым пунктам, расположенным вниз по течению реки Тертер. Обеспокоенность сложившейся ситуацией была однозначно выражена в резолюции ПАСЕ №2085 (2016). Хотя Сарсангское водохранилище было сооружено в 1976 г. для обеспечения жителей окрестных районов оросительными водами, после оккупации этих земель Армения превратила его в средство гуманитарного и экологического террора. Так, армянская сторона, преднамеренно открывая створы водостоков в зимние месяцы, создает условия для подтопления населённых азербайджанцами территорий в нижнем течении Тертера, а в жаркие летние месяцы, когда ощущается потребность в воде, не позволяет пользоваться ею. В результате возникают серьезные угрозы для обеспечения населения водой, сельскохозяйственной деятельности, поддержания биоразнообразия территорий и создаются предпосылки для изменения структуры почв.

Армянская сторона совершает эти действия, несмотря на то, что Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним, Международные пакты "О гражданских и политических правах" (1966), "Об экономических, социальных и культурных правах" (1966), резолюция Генассамблеи ООН 64/292 от 28 июля 2010 г. и другие международные документы закрепляют водопользование как составную часть прав человека.

Международное сообщество осуждает оккупацию территорий Азербайджана и призывает к незамедлительному, полному и безоговорочному выводу армянских вооружённых сил, что закреплено в резолюциях Совета Безопасности ООН № №822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993). Лишь безотлагательные шаги в этом направлении способны создать базу для начала политического урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и условия для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев к родным очагам, в том числе в Агдере и соседние села.

 

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Версия на азербайджанском языке Ağdərənin işğalından 27 il ötür

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