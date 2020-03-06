Сегодня азербайджанского шехида похоронят в родном селе - ФОТО

Азербайджанский военнослужащий Государственной пограничной службы, погибший в результате стрельбы вражеским снайпером Орхан Назим оглы Пашазаде, 1996 года рождения будет предан земле в селе Джафарханлы Джалилабадского района.

Как передает Report, церемония прощания с шехидом, пройдет сегодня в родном селе, где проживают его родственники.

Отметим, что вчера в 19:10, подразделения ВС Армении совершили очередную провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района.

О.Пашазаде был призван в армию, после окончания Нахчыванского Государственного Университета.