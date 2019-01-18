Руководитель азербайджанской общины ответил на претензии карабахских сепаратистов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Хотя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с переговорами, проведенными между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном 16 января в Париже, и является обнадеживающим, мы ждем от переговоров более конкретных результатов".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

Руководитель общины прокомментировал мысли о Парижской встрече позиционирующего себя т.н. "пресс-секретарем" главы незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана Давида Бабаяна.

"Что касается мыслей Давида Бабаяна о "новых элементах" и "привлечения сторон к диалогу в качестве конкретных шагов", мы будучи азербайджанской общиной Нагорного Карабаха в ранее озвученных заявлениях и комментариях, выступая как сторонники конструктивного диалога и налаживания связей между армянской и азербайджанской общинами, неоднократно заявляли, что являемся стороной, заинтересованной в мирном урегулировании конфликта, и еще раз повторяем, что готовы к этому. С этой точки зрения высказанная т.н. "пресс-секретарем" главы незаконного режима мысль не нова для нас", - добавил Т.Гянджалиев.

Он подчеркнул, что азербайджанская община Нагорного Карабаха – сторона, заинтересованная в переговорах: "Я бы хотел еще раз напомнить Бабаяну, что в качестве сторон конфликта определены Армения и Азербайджан, а заинтересованных сторон – армянская и азербайджанская общины Нагорного-карабахского региона Азербайджана и это утверждено в документе, принятом на проведенной в Хельсинки в 1992 году встрече Совета министров СБСЕ. Поэтому говорить только об армянской общине Нагорного Карабаха закрывая глаза на азербайджанскую общину, противоречит духу высказанного на Парижской встрече заявления и не содействует созданию конструктивной среды.

В то же время, как видно из заявления, сделанного по итогам Парижской встречи, проведенной 16 января, был затронут вопрос продолжения переговоров между сторонами, направленных на результат. Мы полагаем, что межобщинный диалог и контакты имеют особое значение в плоскости обсуждения путей подготовки населения обеих сторон к миру, безопасности им устойчивому региональному развитию, которые были актуальны во время Парижских переговоров.

Еще раз хочу подчеркнуть, что азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики надеется на скорейшее мирное урегулирование конфликта и обеспечение совместного проживания с армянской общиной".