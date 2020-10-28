О нас
Report Georgia

Российский эксперт: Режим Пашиняна по праву называется фашистским

Российский эксперт: Режим Пашиняна по праву называется фашистским Не имея возможности достойно отвечать на линии фронта, армянские военные наносят подлые удары по мирному населению Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
589
28 октября 2020 г. 15:47
Российский эксперт: Режим Пашиняна по праву называется фашистским

"Режим Пашиняна по праву заслуживает название фашистского. Не имея возможности достойно отвечать на линии фронта, армянские военные наносят подлые удары по мирному населению Азербайджана". Об этом в интервью российскому бюро Report заявил российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя ракетные удары ВС Армении по Барде, в результате которых погибло около 20 человек, порядка 60 получили ранения.

"Удручает тот факт, что Ереван пытается втянуть ОДКБ в конфликт, ведь нанося удары по мирным объектам с территории Армении, Пашинян и его люди провоцируют ответный удар по своей территории, тем самым привлекая к своей защите третью сторону", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подобное поведение Армении непростительно: "Нельзя подобное прощать , а сейчас необходимо просто ответными действиями массово выводить противника из строя .Только страх понести наказание, в разы превышающее удары и потери среди мирных граждан Азербайджана, может остановить любые провокации".

"В любом случае, конец войны близок и все военные армянские преступники понесут заслуженное наказание. Мировое сообщество на данный момент просто до конца ещё не осознает насколько опасен армянский фактор в региональной безопасности. Но Азербайджан пусть медленно, но открывает глаза всему миру на истинную сущность нынешней армянской политики и её элиты", - заключил Михайлов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
В Барде похоронена погибшая 7-летняя Айсу
ФотоВ Барде похоронена погибшая 7-летняя Айсу
28 октября 2020 г. 12:08
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06
Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию
ФотоПеро дипломата в ответ на армянскую агрессию
14 октября 2020 г. 10:50
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
14 октября 2020 г. 10:00
Армяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
ФотоАрмяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
13 октября 2020 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi