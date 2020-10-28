Российский эксперт: Режим Пашиняна по праву называется фашистским

"Режим Пашиняна по праву заслуживает название фашистского. Не имея возможности достойно отвечать на линии фронта, армянские военные наносят подлые удары по мирному населению Азербайджана". Об этом в интервью российскому бюро Report заявил российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя ракетные удары ВС Армении по Барде, в результате которых погибло около 20 человек, порядка 60 получили ранения.
"Удручает тот факт, что Ереван пытается втянуть ОДКБ в конфликт, ведь нанося удары по мирным объектам с территории Армении, Пашинян и его люди провоцируют ответный удар по своей территории, тем самым привлекая к своей защите третью сторону", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что подобное поведение Армении непростительно: "Нельзя подобное прощать , а сейчас необходимо просто ответными действиями массово выводить противника из строя .Только страх понести наказание, в разы превышающее удары и потери среди мирных граждан Азербайджана, может остановить любые провокации".
"В любом случае, конец войны близок и все военные армянские преступники понесут заслуженное наказание. Мировое сообщество на данный момент просто до конца ещё не осознает насколько опасен армянский фактор в региональной безопасности. Но Азербайджан пусть медленно, но открывает глаза всему миру на истинную сущность нынешней армянской политики и её элиты", - заключил Михайлов.