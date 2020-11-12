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Российские миротворцы вошли в Ханкенди

Российские миротворцы вошли в Ханкенди Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе.
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 21:38
Российские миротворцы вошли в Ханкенди

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал он.

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в город Ханкенди", - говорится в сообщении.

Добавляется, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов.

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