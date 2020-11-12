Роман Гуревич: Это безусловная победа Азербайджана

"Это военная победа Азербайджана, потому что были освобождены значительные части территорий, которые были оккупированы почти 30 лет назад"

"Это военная победа Азербайджана, потому что были освобождены значительные части территорий, которые были оккупированы почти 30 лет назад".

Как сообщает Report, об этом в эфире израильского 9-го канала заявил политолог Роман Гуревич.

По его словам, это победа еще и потому, что прекратится кровопролитие.

"Исход этой военной компании был предрешен. В Азербайджане могли продолжить военные компании, но они пошли на это соглашение, и народ поддержал своего Верховного главнокомандующего, своего Президента. Но вопрос в другом, примут ли это с армянской стороны. Мы видим там беспорядки, разочарования людей властью. И если в Армении возобладает воинственное настроение о реванше и достигнутое соглашение окажется не миром, а перемирием, то азербайджанская армия покажет, где конец, и выйдет к международно признанным границам Армении и Азербайджана".

Р. Гуревич также подчеркнул, что освобождение Шуши имеет для азербайджанцев особое сакральное значение.

"Взятие Шуши было просто фантастикой, солдаты туда карабкались просто по отвесным скалам. Шуша — это древний азербайджанский город. В Шуше родились все дети из семьи Узеира Гаджибекова, великого азербайджанского композитора, автора национального гимна Азербайджана. И этот город забрали у азербайджанцев. И люди, слушая каждый раз свой гимн, понимали, что этот город у них захватили, оккупировали".