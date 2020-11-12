О нас
Report Georgia
Аудио новости

Роман Гуревич: Это безусловная победа Азербайджана

Роман Гуревич: Это безусловная победа Азербайджана "Это военная победа Азербайджана, потому что были освобождены значительные части территорий, которые были оккупированы почти 30 лет назад"
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 17:18
Роман Гуревич: Это безусловная победа Азербайджана

"Это военная победа Азербайджана, потому что были освобождены значительные части территорий, которые были оккупированы почти 30 лет назад".

Как сообщает Report, об этом в эфире израильского 9-го канала заявил политолог Роман Гуревич.

По его словам, это победа еще и потому, что прекратится кровопролитие.

"Исход этой военной компании был предрешен. В Азербайджане могли продолжить военные компании, но они пошли на это соглашение, и народ поддержал своего Верховного главнокомандующего, своего Президента. Но вопрос в другом, примут ли это с армянской стороны. Мы видим там беспорядки, разочарования людей властью. И если в Армении возобладает воинственное настроение о реванше и достигнутое соглашение окажется не миром, а перемирием, то азербайджанская армия покажет, где конец, и выйдет к международно признанным границам Армении и Азербайджана".

Р. Гуревич также подчеркнул, что освобождение Шуши имеет для азербайджанцев особое сакральное значение.

"Взятие Шуши было просто фантастикой, солдаты туда карабкались просто по отвесным скалам. Шуша — это древний азербайджанский город. В Шуше родились все дети из семьи Узеира Гаджибекова, великого азербайджанского композитора, автора национального гимна Азербайджана. И этот город забрали у азербайджанцев. И люди, слушая каждый раз свой гимн, понимали, что этот город у них захватили, оккупировали".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
11 ноября 2020 г. 19:35
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56
Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха
ВидеоНачинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха
10 ноября 2020 г. 07:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi