Роман Гуревич: Это безусловная победа Азербайджана

"Это военная победа Азербайджана, потому что были освобождены значительные части территорий, которые были оккупированы почти 30 лет назад".
Как сообщает Report, об этом в эфире израильского 9-го канала заявил политолог Роман Гуревич.
По его словам, это победа еще и потому, что прекратится кровопролитие.
"Исход этой военной компании был предрешен. В Азербайджане могли продолжить военные компании, но они пошли на это соглашение, и народ поддержал своего Верховного главнокомандующего, своего Президента. Но вопрос в другом, примут ли это с армянской стороны. Мы видим там беспорядки, разочарования людей властью. И если в Армении возобладает воинственное настроение о реванше и достигнутое соглашение окажется не миром, а перемирием, то азербайджанская армия покажет, где конец, и выйдет к международно признанным границам Армении и Азербайджана".
Р. Гуревич также подчеркнул, что освобождение Шуши имеет для азербайджанцев особое сакральное значение.
"Взятие Шуши было просто фантастикой, солдаты туда карабкались просто по отвесным скалам. Шуша — это древний азербайджанский город. В Шуше родились все дети из семьи Узеира Гаджибекова, великого азербайджанского композитора, автора национального гимна Азербайджана. И этот город забрали у азербайджанцев. И люди, слушая каждый раз свой гимн, понимали, что этот город у них захватили, оккупировали".