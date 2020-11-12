Реведжук: Азербайджан продемонстрировал, как нужно бороться за свою землю

"Ситуация в Азербайджане четко демонстрирует, что замороженные конфликты десятилетиями, рано или поздно вернутся в горячую фазу"

Интервью Report c украинским журналистом, сооснователем и лидером республиканского движения Романом Реведжуком.

- 10 ноября президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении приняли заявление, которым был положен конец 44-дневным боевым действиям. Азербайджан смог вернуть оккупированные территории. Как вы прокомментируете это?

-10 ноября закончились боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Хотя стабильность и полноценный мир в регионе наступит не так быстро. Реинтеграция - процесс нелегкий и непростой. Однако закончилась фаза боевых действий. А это самое главное. Это путь к развитию. Моя позиция всегда неизменна, что ценность человеческой жизни и здоровья важнейшая ценность нашей жизни. Поэтому я искренне приветствую завершение активной фазы боевых действий. Азербайджан, после более четверти века смог своей решительностью продемонстрировать, как нужно бороться за свою землю. Понятно, что этого бы не произошло, если бы азербайджанское государство не занималась развитием своей армии. Чего нельзя сказать об Армении. Ведь после развала Советского Союза власть которая приходила в Армении, в своей основе формировала политику на лжи и воровстве ресурсов прикрываясь революционными лозунгами. Но как показывает время, на одних лозунгах сильного государства не построишь. Тем более цивилизации. Династия Алиевых построила Азербайджан светским государством, которое сегодня пользуется уважением как на Кавказе так и в Европейском цивилизованном мире.

Ситуация в Азербайджане четко демонстрирует, что замороженные конфликты десятилетиями, рано или поздно вернутся в горячую фазу. Это следует изучить на зубок тем, кто и дальше продолжает повторять мантру о мирном урегулировании военных конфликтов с участием тех, кто их и начинал. Армения много своей истории, как и Россия построила на лжи и мифах оскорбляя и пренебрегая вокруг себя соседские народы. В большинстве поступая подло по отношению к своим близким братским народам. Живой тому пример: оккупация Нагорного Карабаха, который согласно международному праву, является территорией Азербайджана. Также в современном мире государство Армения успела записать себе даже Украину в список врагов. На международных площадках Армения всегда голосовала вопреки международному праву, против Украины. А в этом году Ереван разрешил авиарейсы с аннексированным Крымом в угоду России.

- Как вы оцениваете развитие отношений Азербайджана и Украины?

-Если посмотреть на прошлое, Азербайджан имеет очень похожую историю с Украиной. В целом тюркские народы с украинскими народами в большей степени являются последовательными партнерами. За исключением отдельных эпизодов в истории. Но в целом наши народы жили в содружестве. Как во времена Киевской Руси, так и во времена Османской империи. Сегодня, можно констатировать, что дружба Украины и Азербайджана является прочной и отыгрывает большую роль в современном европейском мире.

Азербайджан сегодня деоккупирует собственную территорию. Армянское агрессивное государство проиграло войну. Даже несмотря на то, что соглашение о капитуляции Армении было подписано в начале ноября, азербайджанская армия разбила армянские оккупационные войска еще в последних числах октября. И как бы армянская пропаганда не лгала своему обществу, высшее военное командование и руководство Армении понимали, что потери большие и ресурсов для восстановления у них просто нет. Все ведь разворовано. В отличие от азербайджанской армии, которая сегодня сформирована и построена по стандартам практически на уровне НАТО. Поэтому соглашение о капитуляции Армении было единственным их спасением. Я, как украинский политик, как республиканец, хочу поприветствовать азербайджанский народ и в целом поздравить с победой государство Азербайджан. Ведь как показывает история, хочешь мира готовься к войне. И это печальный факт. Победа Азербайджана в деоккупации Нагорного Карабаха является не только вашей победой, но и победой исторической справедливости.

- Каковы, на ваш взгляд, основные причины поражения Армении, которое очень болезненно восприняли в армянском обществе?

-Сегодняшняя Армения, как государство является частью агрессивного мира деградации. Я категорически не имею никаких претензий ко всему армянскому народу, ведь простой народ ни в чем не виноват. А агрессоры, я их называю закомплексованными недоимпериалистами, используют людей для самоутверждения убивая будущее своих народов.

Армянскому народу желаю мудрости. Взять на себя ответственность за страну, за будущее и поставить на место своих недоимпериалистов. Чтоб вскоре начать восстанавливать дружбу, добрососедство со всеми и развивать государство в цивилизованном направлении. Сегодня армянские политиканы продолжают строить мифы, что на самом деле против них на территории Нагорного Карабаха воевали три армии. Это уже даже не смешно, потому что учитывая их фантазии, скоро еще припишут инопланетянам участие в войне на стороне азербайджанской армии. Вспомнилась недавняя история про кассетные фосфорные бомбы якобы проданные в Азербайджан из Украины, которых даже на вооружении в ВСУ нет. Так Россия в 2014-м создавала фейки, что Украина сбрасывает фосфорные бомбы на Донбасс, которые продала нам Америка. Ну ей Богу. Опомнитесь. Причем мне кажется, что авторы этих мифов по одну сторону сами верят в них, чтобы правдоподобнее воспринималось, а по другую сторону они таким образом пытаются сохранить себя во власти. В Армении начинаются серьезные внутренние проблемы. Может произойти даже гражданская война. Но армянскому народу нужно понять одну очень простую истину, что все это является последствиями многолетней лжи их политиканов, которые использовали общество, как я в начале сказал, в собственных целях.