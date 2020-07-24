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Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией

Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении. Как передает российское бюро Report, об этомсообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Нагорно-карабахский конфликт
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24 июля 2020 г. 16:43
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении. Как передает российское бюро Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались также отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик", - сообщил Песков.

В совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

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Версия на азербайджанском языке Putin Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edib
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