Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

Как передает Report, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Наш президент и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров оценили шаги по укреплению российско-турецких отношений. Они также обсудили напряжённость между Азербайджаном и Арменией, а также события в регионе, прежде всего в Сирии и Ливии", - говорится в заявлении администрации Эрдогана.