Президент: Страны-посредники должны придумать для себя новую функцию

Посредник должен быть нейтральным. Если он не нейтральный, тогда он должен отозвать свою кандидатуру

"Сегодня против нас мобилизовали все возможности. Я терпел это месяц, месяц! Я не говорил об этом. Мы сыты по горло. Это во-первых".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Во-вторых, посредник должен быть нейтральным. Если он не нейтральный, тогда он должен отозвать свою кандидатуру. Если посредник не нейтральный, он не может быть посредником. Страны-посредники должны придумать себе новую функцию. Чем они будут заниматься. Теперь освобождение 5 районов - где эти 5 районов? Четыре из них уже у нас. Эта проблема уже устранена. Мы сами вернули их: Физули, Зангилан, Джабраил, Губадлы – большая часть этих районов у нас", - подчеркнул президент.