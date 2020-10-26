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Президент: Страны-посредники должны придумать для себя новую функцию

Президент: Страны-посредники должны придумать для себя новую функцию Посредник должен быть нейтральным. Если он не нейтральный, тогда он должен отозвать свою кандидатуру
Нагорно-карабахский конфликт
26 октября 2020 г. 13:11
Президент: Страны-посредники должны придумать для себя новую функцию
Ильхам Алиев

"Сегодня против нас мобилизовали все возможности. Я терпел это месяц, месяц! Я не говорил об этом. Мы сыты по горло. Это во-первых".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Во-вторых, посредник должен быть нейтральным. Если он не нейтральный, тогда он должен отозвать свою кандидатуру. Если посредник не нейтральный, он не может быть посредником. Страны-посредники должны придумать себе новую функцию. Чем они будут заниматься. Теперь освобождение 5 районов - где эти 5 районов? Четыре из них уже у нас. Эта проблема уже устранена. Мы сами вернули их: Физули, Зангилан, Джабраил, Губадлы – большая часть этих районов у нас", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Vasitəçi ölkələr özü üçün gərək yeni bir funksiya fikirləşələr"

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