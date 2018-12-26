Ильхам Алиев: "Мы всегда хотели и хотим урегулировать конфликт путем переговоров"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ «Мы всегда хотели и хотим урегулировать конфликт путем переговоров. Но, естественно, для того, чтобы урегулировать его путем переговоров, нужны очень серьезные рычаги».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы вели и будем вести политику по демонстрации того, какие преимущества принесет мир в регион и какие сложности будут существовать в Армении в случае, если мира не будет. Я глубоко убежден, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство смогло осуществить все свои планы по преобразованию страны – это путь урегулирования конфликта с Азербайджаном. А для этого нужно выйти с территорий, которые им не принадлежат, и дать возможность сотням тысяч азербайджанцев вернуться на свои земли. Поэтому есть надежда, что в этом плане будет больше понимания. Но загадывать я не могу, как говорится, время покажет. Но и мы будем последовательно вести ту политику, о которой я говорил, тем более видя, что она приносит результаты», - заявил Президент Ильхам Алиев.