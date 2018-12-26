Ильхам Алиев: "Баланс всех компонентов между Азербайджаном и Арменией давно нарушен"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ «События, которые произошли в Армении весной этого года, - это наглядный показатель бесперспективности политики сохранения статус-кво со стороны Армении».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Также, конечно, мы надеемся, что в 2019 году будут позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Думаю, что события, которые произошли в Армении весной этого года, - это наглядный показатель бесперспективности политики сохранения статус-кво со стороны Армении. Мы за эти годы прошли очень большой путь в развитии, и баланс экономического потенциала и всех других компонентов между Азербайджаном и Арменией давно уже нарушен. Думаю, что наша политика по наращиванию экономического потенциала, энергетических, транспортных проектов в определенной степени и стала причиной того, что в Армении произошло. Помимо всех прочих вопросов, которые беспокоили армянское общество, одним из факторов событий весны этого года было тяжелое социально-экономическое положение, в которое Армения попала или сама себя туда ввергла. А это, я глубоко убежден, произошло в результате неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Поэтому я думаю, что и в обществе Армении, и во властных структурах будет больше понимания того, что только при справедливом урегулировании конфликта, только после освобождения оккупированных территорий армянская экономика сможет существенно вырасти. В противном случае, думаю, что результатов серьезных социально-экономических преобразований в Армении будет ожидать трудно», - заявил Президент Ильхам Алиев.