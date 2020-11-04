Президент Азербайджана о поддержке Турции

Турция одновременно посылает месседж всему миру, что Азербайджан поступает правильно

"Эта поддержка была выражена с самого начала, с первых часов столкновения, начавшегося 27 сентября. Президент Турции выступил с предельно ясным заявлением о том, что Турция находится рядом с Азербайджаном, и это стало очень важным показателем политической и моральной поддержки".

Как сообщает Report, об этом 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью итальянской газете La Repubblica в ответ на вопрос: "В какой степени поддержка официальной Анкары полезна для Вашей деятельности?".

"Я неоднократно привлекал внимание к тому, что это – лишь политическая и моральная поддержка, но ее было достаточно, так как, когда такая могущественная страна, как Турция, открыто заявляет свою позицию по данному вопросу, она одновременно посылает месседж всему миру, что Азербайджан поступает правильно. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, Азербайджан воюет на своей территории, мы не агрессоры, мы не нападаем на другие страны. И поэтому эта политическая поддержка, начавшаяся с первых часов столкновения и продолжающаяся до сих пор, представляет важное значение для урегулирования конфликта", - подчеркнул глава государства.