Президент: Армянские солдаты не смогли пересечь даже сантиметра азербайджанской земли

Азербайджан защитил свою государственную границу

"Если с территории Армении открывается огонь по позициям Азербайджана, азербайджанским селам, то, естественно, мы дадим на это адекватный ответ".

Как передает Report, об этом 13 июля заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета Безопасности.

Президент отметил, что все попытки армянской стороны потерпели крах:

"Азербайджан защитил свою государственную границу".

Глава государства заявил, что армянские солдаты не смогли пересечь даже сантиметра азербайджанской земли.