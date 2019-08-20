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Представители МККК в Азербайджане посетили армянского дезертира

Представители МККК в Азербайджане посетили армянского дезертира

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане  встретились с дезертировавшим из воинской части армянским военнослужащим Аро Казаряном. 

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию о встрече, которая состоялась накануне, подтвердили в представительстве МКК в Ереване. 

Напомним,  армянский военнослужащий Казарян Аро Хайкович, дезертировавший из воинской части, был задержан в результате бдительности азербайджанских подразделений утром 12 августа в направлении Физулинского района фронта.

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