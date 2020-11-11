Председатель ПА ОБСЕ о достижении прекращения огня в Карабахе

Путь к устойчивому миру иногда сложнее, чем война

"Я надеюсь, что подписание заявления, предусматривающего прекращение военных действий в Нагорно-Карабахском регионе, защитит жизнь гражданских лиц в регионе конфликта".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

Он выразил соболезнования в связи с погибшими во время войны и призвал стороны немедленно приступить к обмену телами и военнопленными.

По словам Г.Церетели, путь к устойчивому миру иногда сложнее, чем война: "Я призываю все стороны подтвердить свою приверженность мирным переговорам, чтобы обеспечить безопасное возвращение вынужденных переселенцев и беженцев, добиться всестороннего разрешения конфликта и построить совместное будущее".