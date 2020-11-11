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Председатель ПА ОБСЕ о достижении прекращения огня в Карабахе

Председатель ПА ОБСЕ о достижении прекращения огня в Карабахе Путь к устойчивому миру иногда сложнее, чем война
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 09:56
Председатель ПА ОБСЕ о достижении прекращения огня в Карабахе
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"Я надеюсь, что подписание заявления, предусматривающего прекращение военных действий в Нагорно-Карабахском регионе, защитит жизнь гражданских лиц в регионе конфликта".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

Он выразил соболезнования в связи с погибшими во время войны и призвал стороны немедленно приступить к обмену телами и военнопленными.

По словам Г.Церетели, путь к устойчивому миру иногда сложнее, чем война: "Я призываю все стороны подтвердить свою приверженность мирным переговорам, чтобы обеспечить безопасное возвращение вынужденных переселенцев и беженцев, добиться всестороннего разрешения конфликта и построить совместное будущее".

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Версия на английском языке OSCE PA President speaks about Karabakh ceasefire
Версия на азербайджанском языке ATƏT PA-nın prezidenti Qarabağda atəşkəsin əldə olunmasına münasibət bildirib

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