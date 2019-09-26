Председатель ЦАМО: Заявление сопредседателей МГ ОБСЕ указывает на тот факт, что они отвергают популистские заявления Пашиняна

Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев прокомментировал заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, Ф.Шафиев сообщил следующее:

"Заявление сопредседателей Минской группы по итогам встреч в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении от 25 сентября указывают на тот факт, что они отвергают популистские заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Сопредседатели отмечают, что они не приемлют подстрекательскую риторику, которая предопределяет результаты переговоров. Это первая официальная реакция сопредседателей Минской группы ОБСЕ на заявления, прозвучавшие в Ханкенди 5 августа сего года, ровно как и на другие подобные выступления армянского руководства. Сопредседатели в своих общих замечаниях также выразили сожаления по поводу последней жертвы на линии соприкосновения, тем самым осудив убийство азербайджанского военнослужащего 22 сентября.

Таким образом, можно заключить, что сопредседатели негативно относятся к действиям армянской стороны. Вопрос остается открытым - как все это повлияет на дальнейших ход переговоров?".